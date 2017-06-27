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27 Haziran 2017 13:06

Galatasaray Odeabank’ta yaprak dökümü sürüyor

Geçen sezonu Galatasaray Odeabank’ta geçiren Austin Daye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda ettiğini açıkladı.

Galatasaray Odeabank’ta yaprak dökümü sürüyor

27 Haziran 2017 13:06


Galatasaray Odeabank’ta yaprak dökümü devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman, Alex Tyus ve Jon Diebler’ın ardından Austin Daye de sarı-kırmızılı takıma veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıklayan ABD’li basketbolcu, "Galatasaray’a bana kattıkları için teşekkür ederim. Abdi İpekçi’de Avrupa’nın en iyi atmosferini gerçekleştirdikleri ve sürekli arkamızda oldukları için taraftarımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank ile Euroleague’de 25 maçta 8.7 sayı, 3 riabunt, 1 asist ortalamasına ulaşan ABD’li oyuncu, Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi’nde ise 23 karşılaşmada 10.5 sayı, 4.3 ribaunt, 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.




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