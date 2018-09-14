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Galatasaray, Paşa'dan liderliği geri aldı

Galatasaray, Kasımpaşa’yı evinde 4-1 mağlup etmesiyle Süper Lig’de 1 hafta sonra averajla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde 4-1 mağlup etmesiyle Süper Lig'de 1 hafta sonra averajla liderliğe yükseldi.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Ligin 4. haftasında Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın da Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle liderliği Paşa'ya kaptırmıştı. Bu maçta lacivert-beyazlıları geçen Aslan, averajla liderliğe yükseldi.

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