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Galatasaray, Porto maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Porto ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda BB Erzurumspor maçında tam süre görev alan futbolcular, kendi nabız aralıklarında (%50), diğer oyuncular ise kendi nabız aralıklarında (%70) aerobik koşu yaptı. İlk grupta yer alan oyuncular, soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlarken, ikinci gruptaki oyuncular dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Selçuk İnan, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladı. Eren Derdiyok ise tedavisinin ardından düz koşulara başladı.


Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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