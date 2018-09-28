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Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 23'e çıkardı

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23’e yükseltti.

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23'e yükseltti.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, Erzurum ekibini yenerek, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Cimbom geride kalan 23 müsabakada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı.

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