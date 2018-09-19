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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıl sonra 3 puanla döndü

Galatasaray, 3 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampyionlar Ligi’ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başladı.

Galatasaray, 3 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampyionlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Böylece sarı-kırmızılılar, 3 yıl aradan sonra tekrar katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla dönmüş oldu. Aslan, en son 8 Aralık 2015 yılında C Grubu son maçında evinde Kazakistan temsilcisi Astana ile karşılaşmış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Cimbom o sezon üçüncü olup, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

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