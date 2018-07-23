Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de devam etti

Geçtiğimiz sezon ligi zirvede bitiren Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına yurdun dört bir yanında yaptığı etkinliklerle devam ediyor. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe sarı-kırmızılı ekibin başkan yardımcısı Yusuf Günay’in yanı sıra Galatasaray’ın eski futbolcuları; Ümit Karan, Ergün Penbe, Evren Turhan, Volkan Arslan ve Erkan Engin’de katıldı.

Organizasyon, Fethiye Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Emre Can Arıkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kutlamaya gelen konuklara hitaben görüntülü bir mesaj yolladı.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray TV’ye yaptığı açıklamada takımlarına duyulan sevginin çok büyük olduğunu ve en büyük zenginliklerinin taraftarları olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Günay, taraftarlarının kendilerine büyük bir güç verdiğini ve daha fazla Galatasaray’ın sorunları üzerine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Coşku eşliğinde süren etkinlik şampiyonluk pastasının kesilmesi ve plaket takdiminin ardından müzik şöleniyle son buldu.