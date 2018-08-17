Galatasaray, sırt sponsorunu buldu

com arasında forma sırt sponsorluk anlaşması imzalandı.

com arasında forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ile Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş katıldı.

Abdurrahim Albayrak: “Bu sponsorluktan 2 milyon TL alacağız”

Önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirten Abdurrahim Albayrak, “Misafirlerimize sponsorluk için teşekkür ediyoruz. Bu ekonomik şartlarda iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Garenta yöneticilerine teşekkür ediyorum. 74 tane araba hizmetimize veriyorlar. 1 yıllık bir anlaşma. Hiç kimse bu dönemlerde sponsorluk anlaşmalarına yanaşmıyor. 2 milyon TL alacağız bu anlaşmadan. Anadolu Grubu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni sponsorluk anlaşmalarının olabileceğinin de altını çizen Albayrak, “Çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda yeni sponsorlarla karşınızda olacağımızı düşünüyorum. En kısa zamanda büyük anlaşmalar olur inşallah ve karşınızda başkanımız olur. Galatasaray markası dünyanın her yerinde vardır” şeklinde konuştu.

Özgür Maraş: “Sporun ve sporcunun yanında olacağız”

Galatasaray ile bu önemli iş birliğine imza atmaktan gurur duyduğunu anlatan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, “Son 3 yıldır Galatasaray’ın sırt sponsoru olan Garenta sektörün en önemli oyuncularından biri. İkinciyeni.com markamızı da daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir dünya markası olarak Galatasaray ile anlaşma imzalıyoruz. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız. Galatasaray yönetim kuruluna, Abdurrahim Albayrak’a teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin ikinciyeni.com ve Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Sponsorluk anlaşmasının detaylarına da değinen Maraş, “74 araç verdik Galatasaray’a. 2 tane de minibüs tahsis ettik. 2 milyon TL bir nakit ödeme yapacağız. Bu araçların her türlü bakımı da üstlenmiş oluyoruz” dedi.

Bora Koçak: “Yaptığımız her işe uzun soluklu bakıyoruz”

Galatasaray ile günümüz şartlarına göre makul bir anlaşma imzaladıklarının altını çizen Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Şartlar zor olsa da biz yaptığımız her işe uzun bakıyoruz. Galatasaray çok değerli bir marka. 3 yıldır da beraberiz Garenta sponsorluğunda. İkinci yeni de artık sıçraması gereken bir markaydı. Bu sponsorlukta her türlü şartları masaya yatırdık ve bize göre makul bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.