Galatasaray son 5 maçta 3 puana uzak kaldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere son 5 müsabakada 3 puan alamadı. Bu müsabakalarda 3 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 7 gol gördü.

Sezona iyi başlangıç yapan fakat daha sonra yaşanan sakatlıklar ve ileri uçtaki gol sorunları nedeniyle puan almakta zorlanan Galatasaray, son karşılaşmalarda 3 puana uzak kaldı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar en son galibiyetini 9. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçından 1-0'lık skorla aldı. Aslan, daha sonra ligde oynadığı 3 müsabakada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'a ise mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçında Alman temsilcisi Schalke 04 ile iki kez karşılaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 2-0 mağlup oldu.

Oynadığı son 5 resmi müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Aslan, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların son 5 resmi maçında aldığı sonuçlar şöyle:

19 Ekim Cuma - Galatasaray: 1 - Bursaspor: 1 (Spor Toto Süper Lig)

24 Ekim Çarşamba - Galatasaray: 0 - Schalke 04: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

28 Ekim Pazar - E. Yeni Malatya: 2 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)

2 Kasım Cuma - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (Spor Toto Süper Lig)

6 Kasım Salı- Schalke 04: 2 - Galatasaray: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)