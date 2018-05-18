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18 Mayıs 2018 16:55

Galatasaray, tesislerden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Galatasaray, tesislerden ayrıldı

18 Mayıs 2018 16:55

haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, havaalanına gitmek üzere tesislerden ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, havalimanına gitmek için Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Saat 15.00’te yapılan son antrenmanın ardından Atatürk Havalimanı’na hareket eden sarı-kırmızılı kafileyi az sayıda taraftar uğurladı.


Galatasaray, saat 17.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e giderek, İzmir’de kamp yapacağı otele hareket edecek.




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