Galatasaray, THY ile anlaştı

Sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında formasında Turkish Airlines yazacak.

Galatasaray, forma sponsorluğu için Türk Hava Yolları’yla anlaştı. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında formasında Turkish Airlines yazacak. Geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray’a forma sponsoru olan Türk Hava Yolları, önümüzdeki yıl da Avrupa Kupaları’nda oynanacak olan bütün maçlarda Galatasaray’ın formasında boy gösterecek. Gerçekleşen işbirliği çerçevesinde tanıtım filmi çekilirken, reklamda Galatasaray’ın yeni transferleri Gomis ve Belhanda’nın yanı sıra kaptan Selçuk İnan, Muslera ve Serdar Aziz de yer aldı.