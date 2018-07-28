Galatasaray, Tunus Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Tunus’ta bulunan Galatasaray, Clup Africain ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret ette bulundu. Kafilede Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenörler Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş, İdari Dierktör Şükrü Hanedar yer aldı.

Ömer Faruk Doğan: "Kardeşlik bağları güçlenecek"

Kafile’nin Tunus’ta olmasından memnun olduğunu belirten Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Galatasaray’ın Tunus’ta bulunması dostluk ilişkilerini geliştireceğini ve Tunus’la olan kardeşlik bağlarının daha güçleneceğini söyledi.

Fatih Terim: "İlgi alakadan çok memnunum"

Tunus’a ayak bastıklarından itibaren gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Teknik Direktör Fatih Terim, “Büyükelçimiz çok sıcak karşıladı bizi. Havaalanından beri sadece bir antrenman arası verdik. Onun dışında yine beraberiz. Sıcaklığıyla, yakın ilgisiyle bizi burada ağırladı. Kendisine kulübüm adına ve takımım adına çok teşekkür ediyorum. Tabii büyükelçiliğimizin yanında Club Africain yöneticilerine de bu sıcak alakadan ve ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Maç muhakkak ki işin bir başka boyutu ama maça gelinceye kadar bu dostluk birliktelik inşallah bundan sonraki ilişkilerimize de yansır. Kafamızda tasarladığımız başka programlar da var. Ama özellikle yurt dışında çok az sayıda da olsa Türk ile beraber olmak çok güzel bir şey. Onlar da bizimle özlemini gideriyorlar. Aflarına sığınarak antrenmandan geliyoruz, üstümüz başımız terli. Ama böyle doğal daha da güzel” şeklinde konuştu.

Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Fatih Terim’e zeytin plaketi takdim ederken, ziyaret beraber çekinilen fotoğrafın ardından son buldu.