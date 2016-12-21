Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 21:08

Galatasaray - Tuzlaspor maçında yan hakem sakatlandı

Galatasaray - Tuzlaspor maçında yan hakem sakatlandı

21 Aralık 2016 21:08

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Akyol’un yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün girdi.
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında TT Arena’da oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 22. dakikasında Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Akyol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen mücadeleye edemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün oyuna dahil oldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç