Galatasaray, U21 Takımı ile hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştı. A Takım'da İsmail Çipe, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Badou Ndiaye (dk. 61 Ali Yavuz Kol), Fernando Reges (dk. 46 Celil Yüksel), Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Muğdat Çelik forma giydi. Mücadeleyi A Takım Maicon (dk. 2), Sinan Gümüş (dk. 25), Fernando Reges (dk. 45), Ali Yavuz Kol (dk. 88) ve Yunus Akgün (dk. 89) ile bulduğu gollerle 5-2 kazandı. U21 Takımı'nın golleri ise Serkan Sefil (dk. 40) ve Ayhan Tuş (dk. 85) kaydetti.

Maç kadrosunda yer almayan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, günü kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde özel program dahilinde çalışarak tamamladı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.