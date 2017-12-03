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03 Aralık 2017 18:28

Galatasaray ve Beylikdüzü Basketbol Takımı farkındalık için karşı karşıya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Beylikdüzü Basketbol Takımı farkındalık için karşı karşıya geldi

03 Aralık 2017 18:28


Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol takımının gösteri maçında karşı karşıya geldiği etkinlik Beylikdüzü Tuncay Soyak Spor Salonu’nda gerçekleşti. Organizasyona Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.


Gösteri maçının başlama vuruşunu Meclis Üyesi ve İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı Başkanı Fatih Keleş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçta İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol takımı farkındalık adına tekerlekli sandalyeye oturdu. Sporcuların oldukça zorlandığı müsabakada dostluk kazandı.


Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu güne Beylikdüzü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Engelli kardeşlerimize engelli olduklarını hissetmeden yaşayabilmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin de bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyorum” dedi.




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