Galatasaray ve Medipol Başakşehir’e VAR eğitimi verildi

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eğitim çalışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Medipol Başakşehir teknik kadrosu ile futbolcularına VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı belirtildi.

Eğitimlerde VAR’ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ve diğer detaylar anlatıldı. VAR eğitim çalışmaları, Süper Lig’deki diğer kulüplerle devam edecek.