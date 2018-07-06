Galatasaray, yarın İsviçre’ye gidecek

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde başladı. Sarı-kırmızılılar, kampın ilk gününde bu sezonun ilk transferini de açıkladı ve başarılı futbolcu Muğdat Çelik’i kadrosuna kattı. İstanbul’daki antrenmanlar 4 Temmuz Çarşamba’ya kadar sürdü.

Tolga Ciğerci antrenmanlara katılmadı

Antrenmanlarda Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda milli takımlarında olan Fernando Muslera, Younes Belhanda ile Yuto Nagatomo katılmadı. Ayrıca Tolga Ciğerci de sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek hiçbir antrenmanda yer almadı.

21 Temmuz’da İstanbul’a dönecek

Galatasaray, yarın saat 11.30’da özel bir uçuşla İsviçre’ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, 16 Temmuz’a kadar Zürih’te çalışacak, daha sonra Montreux’ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe dek burada sürdürecek. Galatasaray, İsviçre kampında 13 Temmuz’da ismi daha sonra açıklanacak bir takımla, 18 Temmuz’da Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz’da da İspanyol Valencia takımı ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar, Valencia maçının ardından yurt dışı kampını bitirecek ve yeni sezon hazırlıkları sürdürülmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönecek.