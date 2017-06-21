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21 Haziran 2017 23:23

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

21 Haziran 2017 23:23


Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, ardından sekiz dakikalık tempolu koşuyla devam etti. Daha sonra 10’a 10 ve iki jokerli topa sahip olma çalışması yapılırken hemen ardından 10’a 10 ve iki jokerli dört minyatür kaleli oyun gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise 11’e 11 dar alanda çift kale maç yapıldı.


Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına yarın akşam saat 18.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.




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