Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde performans testleri üzerinde duruldu. Testler kapsamında oyuncularımıza 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama testleri uygulandı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki akşam idmanına ise core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde 10’a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Tolga Ciğerci antrenmanlarda yer almadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.