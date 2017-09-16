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16 Eylül 2017 22:06

Galatasaray, yenilgisiz yola devam

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyeti ile sezona yenilgisiz devam ediyor.

Galatasaray, yenilgisiz yola devam

16 Eylül 2017 22:06

Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.


Galatasaray, Kasımpaşa’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek, lacivert-beyazlılara karşı ligdeki 17. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 4 bu sezon da 4 maç olmak üzere mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan, Kasımpaşa galibiyetiyle 8 maçlık yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Tudor’un öğrencileri en son yenilgisini 6 Mayıs 2017’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa maçından 3-1’lik skorla almıştı.


Bu maçın ardından Galatasaray, puanını 13’e yükseltti.




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