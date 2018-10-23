Galatasaray'a Bursaspor maçında 1 puanı getiren golü 101 bin kişi izledi

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında atılan 14 gol, 347 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Bursaspor maçı oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasının en popüler golü Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok'tan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında atılan toplam 14 gol, 347 bin kez izlenirken sarı-kırmızılılara Bursa karşısında 1 puanı getiren gol, 101 bin kez takip edildi.

200 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Bursaspor maçı oldu. 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 200 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: 5 Detay

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 421 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘5 Detay' oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.