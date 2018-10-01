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Galatasaray'a İngiliz hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı. Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Paul Tierney ile Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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