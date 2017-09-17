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17 Eylül 2017 13:22

Galatasaray’da 13 puan 13 golle geldi

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanı 13 golle aldı.

Galatasaray’da 13 puan 13 golle geldi

17 Eylül 2017 13:22


Sezonu yaptığı transferler ve oynadığı oyunla iddialı giren Galatasaray, Süper Lig’in ilk 5 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Aslan, toplandığı 13 puanla şu anda zirve yarışına kayıpsız gidiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 haftada 4 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.


Sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanı, rakip fileleri 13 kez havalandırarak aldı. Tudor’un öğrencileri, 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Galatasaray; Kayseri’ye 4, Osmanlıspor’a 3, Sivasspor’a 3, Antalyaspor’a 1 ve son maçta da Kasımpaşa’ya 2 gol attı. Bu gollerin 7’sini Fransız golcü Bafetimbi Gomis kaydetti.




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