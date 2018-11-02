Galatasaray'da 3 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi oynadı

Galatasaray'da Ozan Kabak, Ömer Bayram ve Henry Onyekuru ilk kez Fenerbahçe karşı mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu ilk kez bu heyecanı yaşadı. Teknik Direktör Fatih Terim, Ozan Kabak, Ömer Bayram ve Henry Onyekuru'ya ilk 11'de şans verdi. Bu futbolcular kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşamış oldu.