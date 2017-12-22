Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı

5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor’dan sonra boşalan koltuğu eski çalıştırıcısı Fatih Terim’e emanet etti. Böylece deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başına 4. kez geçmiş oldu. Türk Telekom Stadyumu’nda Başkan Dursun Özbek’in de katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Terim, sarı-kırmızılılar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törenden önce Terim için özel yapılan bir video yayınlandı. İlk olarak konuşan Başkan Özbek, “Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Galatasaray’a ömrünü vermiş, bütün kariyeri Galatasaray’da geçirmiş, zirveye taşımış biri. Galatasaray ile beraber Fatih hocanın, Fatih hoca olduğunu düşünüyorum. Antrenörümüz ile ilgili anlaşmamız hafta başında bitti. Ligler devam ediyor. Birinci devrenin son maçına çıkmamız lazım. En süratli şekilde Galatasaray’ın hoca eksiğini tamamlama ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bir sürü şeyler yazıldı. Bir gerçek vardı; Galatasaray futbol takımını özellikle son haftalarda girdiği form düşüklüğü seviyesinden şampiyonluğa taşıyacak tek aday benim kafamda Fatih Terim’di. Telefon ettim, ‘Hocam buluşalım’ dedim. Galatasaray başkanına başkanlığını hissettiren bir tavırla hocam da ‘buluşalım’ dedi. Ne ücret konuştuk ne de başka bir şey. Başkan, ‘Ben 1974’te imza attım, bu imza hala geçerli’ dedi. Bundan sonra hiçbir zaman para mevzusu konuşmadım. ‘Galatasaray benim yuvam. Para benim için önemli değil. Ne takdir ediyorsanız o olsun’ dedi. ‘Hocam kusura bakmayın Galatasaray’ın mali durumu belli 1905 yıl versek olur mu’ dedim. Bunu sevinçle karşıladı. Sayın Terim’in kimseye nasip olmamış başarıları var. Galatasaray’a verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Bundan sonra Galatasaray’a vereceği hizmetlerle zirveye taşıyacağı bir çok dönem olacaktır. Başarılar diliyorum. Hoş geldin hocam diyorum” diye konuştu.

Fatih Terim: “Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar ağır basıyor”

Kendisinin Galatasaray ile buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Fatih Terim, “Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor. İsteseniz de istemeseniz de. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar ağır basıyor. Galatasaray’ın son aylardaki durumuna baktığınızda neden olmasın diyen benim. Galatasaray’ın ihtiyacı var dendi ve göreve gelirim. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok iş var. İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiği düşünüyorum. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız. Taraftarla birleştiğimiz zaman çok büyük işler yaptığımız ama yenilerini yapmamız gerektiği de aşikar. Burada iki gün sonra çok sevdiğim renktaşımız Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camia. Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da değil. Galatasaray’a hizmet etmiş Igor Tudor’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantının yapıldığı salondaki barkovizyonda Fatih Terim’in sosyal medyadan yazdığı, ‘Nerede kalmıştık’ yazısı yer aldı.