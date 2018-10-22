Galatasaray'da Avrupa mesaisi devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Schalke 04 karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da ve ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak. Karşılaşma öncesi Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 15.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.