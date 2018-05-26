Galatasaray’da başkan adayları son konuşmalarını yaptı

başkanın seçileceği olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Her başkan adayı, birbirlerine başarılar diledi.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Ali Fatinoğlu ilk konuşmacı olarak kürsüye gelerek, “Ali Fatinoğlu ve ekibi olarak buradayız ve Galatasaray’a hizmet etme aşkıyla buradayız. Galatasaray’ı hak ettiği müzemizde olmayan tek kupa olan Şampiyonlar Ligi Kupası’nı, buradaki 4 adayın tek hedefi olarak adaylığımızı koyuyoruz. Yönetimimizde 11 kadın görev almakta ama kadın oldukları için değil, her biri ihtisas özellikleri nedeniyle kadromuzda. Bu seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını, en faydalı kim olacaksa onun kazanmasını diliyorum. Diğer 3 adaya da başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun, en büyük Galatasaray. Galatasaray’ı en iyi kim yönetecekse, sandıktan onun çıkmasını istiyorum” dedi.

Dursun Özbek: “Mali ve sportif başarı nedefliyoruz”

Bir önceki başkan Dursun Özbek, Galatasaray’ın geleceği için herkesin burada olduğunu belirterek, “Galatasaray’da seçimler festival havasında geçiyor. Çok adaylı bir seçim oldu ve bu da çok güzel. Galatasaray’da 500 yıllık kültürel birikimin getirdiği demokratik anlayış, üretmeye yönelik adayların çoğunluğu Galatasaray için çok güzel. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım, Galatasaray’ı üreten bir Galatasaray yapmak için aday olduk. Toplumlar ürettiklerine bağlı olarak geleceklerini hazırlarlar. Üreten Galatasaray’ı nasıl planladığımız geçtiğimiz süre içinde sizlere açıklamaya çalıştık. Takımımız şampiyonluğa koşarken seçimle ilgili polemiklerin, yıpranmaya neden olmaması için şampiyonluğun ardından projelerimizi anlatmaya çalıştık. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Önemli olan projelerin Galatasaray’ın geleceği için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Üreterek mali başarı yakalamak istiyoruz. Bununla birlikte sportif başarıyı yakalamak istiyoruz. Bizim Galatasaray’da yapmak istediklerimiz bu. Birlik, beraberlik, huzur ve bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Seçim, Galatasaray’a hayırlı olsun. Galatasaray’a yakışır bir biçimde tecelli edeceğine eminim. Her şey Galatasaray için, yaşasın Galatasaray” açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz: “Herkese teşekkür ediyorum”

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı kısa konuşmasına teşekkür ederek başlayarak, “Bana oy verecek ve vermeyecek herkese teşekkür ederim. Hepsi Galatasaraylı ve çok değerli insanlar. Burada söylenecek her şey söylenmedi ama kanaat oluşması için her şey söylendi. İyi seçimler diliyorum” diye konuştu.

Ozan Korkut: “Galatasaray asla satılamaz”

Böyle bir özel günde okuduğu okulda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ozan Korkut, “Bu özel günde, kendi evimde, kendi okulumda, yuvamda sizlerle beraber olduğum için gururluyum. Galatasaray, tarihi seçimlerinden birini yaşıyor. Bu seçimde bize göre aslında 2 seçenek var. Birisi bu noktaya gelmemize neden olan ve temelinde tek adam mantığı yatan, Galatasaray’ı gayrimenkul projeleri olarak gören bir seçenek. Diğeri de bizim gibi, Galatasaray’ı sportif olarak üreterek kara geçirmeye çalışan bir seçenek. Fikirlerimizi, projelerimiz ve ekibimizi tanıttık. Kırıcı olacak her türlü söylemden uzak durduk. Ekibim 6 ayrı başkanla çalışmış, 24 yıllık tecrübesi olan Galatasaraylılar’dan oluşmaktadır. Galatasaray Lisesi’nde okumuş, Galatasaray takımlarında basketbol oynamış, camiamızı hem yurt içinde hem de uluslararası arenada temsil etmiş birisiyim. Başkan adayı olduğum andan itibaren gençliğim söz konusu oldu. Galatasaray’ın mazisi gençlerin başarıları ve kendisini vatan için feda etmiş gençlerle doludur. Kazanmamız durumunda Çanakkale Şehitleri’nin önünde Galatasaraylı gençlerin anısına saygı olarak ilk fotoğrafımızı orada çektireceğiz. Seçim çalışmamıza “Galatasaray’da verilen söz tutulur” diye başlattık. Yine aynı şekilde son buluyor çalışmamız. Galatasaray, Galatasaraylılar’ındır ve asla satılamaz. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.