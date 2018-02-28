Galatasaray’da büyük buluşma

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray Spor Kulübü’nün geçmiş başkanları, temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Buluşmaya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 29. Başkanı Alp Yalman, 30. Başkan Faruk Süren, 34. Başkan Ünal Aysal, 36. Başkan Dursun Özbek, geçmiş dönemlerde yönetimlerde görev almış Ali Dürüst ve Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yadımcıları Adil Araboğlu ile Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik katıldı. Başkan Mustafa Cengiz buluşmada eski başkanlardan Adnan Polat’ın selamını iletirken Selahattin Beyazıt ve Mehmet Cansun mazeretleri nedeniyle buluşmaya katılamadı.

Cengiz: "Tarihi bir anın tespiti"

Başkan Mustafa Cengiz burada yaptığı konuşmaya "Tarihi bir anın tespiti" diyerek başladı ve "Camianın da isteği olan barış, kardeşlik ve huzur içinde eski yönetimlerin, Galatasaray’ı temsil eden başkanlarımın burada bulunmasından son derece mutluyum. Bizim her zaman bir hayalimiz vardı. Hep birlikte beraber el ele nice şampiyonluklara. Bugün iki tane tarihi olaya Galatasaray camiası tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı. Müze, Ali Sami Yen’den bu güne gelen bir başarının ürünü. Bütün bunu sağlayan insanlar burada. Bu sadece bana nasip oldu. Ben onlara tekrar, geçmişte müzeye kazandırdıkları, ki yıl başına 38 kupa düşüyor, tek tek teşekkür ediyorum. Tarihe tanıklık edilen bir diğer an ise bu toplantı. İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum" dedi.