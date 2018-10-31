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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman hareketlilik çalışmasıyla başlandı ve daha sonra bileşik koordinasyonlu ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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