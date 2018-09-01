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01 Eylül 2018 11:58

Galatasaray’da forvet Eren ve Muğdat’a emanet

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’i gönderdikten sonra bu bölgeyi dolduramadı.

Galatasaray’da forvet Eren ve Muğdat’a emanet

01 Eylül 2018 11:58

Sarı-kırmızılıların elinde forvet mevkinde oynayabilecek Eren Derdiyok ile Muğdat Çelik bulunuyor.


Galatasaray yaz transfer döneminde takıma en çok forvet bölgesine takviye yapmak için uğraştı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu 32 gol ile kapatan Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’e 6 milyon Euro’ya gönderdi. Gomis gitmeden önce de forvete transfer için çalışmalarını yapan Aslan, yıldız futbolcu gidince girişimlerini hızlandırsa da başarılı olamadı.



Terim’in forvet isteği gerçekleşemedi


Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde forvet pozisyonunda ise Eren Derdiyok ile Muğdat Çelik kaldı. Terim, maç sonlarında gerçekleşen basın toplantılarında bir ya da iki forvet alacaklarını ifade etse de bu isteği gerçekleşemedi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Alanyaspor karşılaşması sonra 2 tane forvet alacaklarını söylemişti.


Galatasaray’ın son 10 sezona başlangıcında forvet pozisyonda yer alan futbolcular şöyle:



2018-2019 sezonu: Eren Derdiyok, Muğdat Çelik


2017-2018 sezonu: Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis


2016-2017 sezonu: Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Kolbeinn Sigthorsson


2015-2016 sezonu: Lukas Podolski, Burak Yılmaz, Umut Bulut


2014-2015 sezonu: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Goran Pandev


2013-2014 sezonu: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Didier Drogba


2012-2013 sezonu: Johan Elmander, Burak Yılmaz, Umut Bulut, Sercan Yıldırım


2011-2012 sezonu: Milan Baros, Johan Elmander, Sercan Yıldırım


2010-2011 sezonu: Milan Baros,Harry Kewell, Mehmet Batdal


2009-2010 sezonu: Milan Baros, Harry Kewell, Shabani Nonda




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