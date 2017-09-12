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12 Eylül 2017 15:57

Galatasaray’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5.

Galatasaray’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

12 Eylül 2017 15:57

haftasında Kasımpaşa ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Antalyaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra baskı ve yön değiştirme üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Ardından interval koşuya geçen oyuncular, bir sonraki bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alandaki çift kale maçın ardından tamamlandı.


Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkikleri sonrası kasığında hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.




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