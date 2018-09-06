Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 19:43

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı hazırlıkların sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5.

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı hazırlıkların sürüyor

06 Eylül 2018 19:43

haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkinde sabah sahada kuvvet ve interval koşu çalışması gerçekleştirildi. Akşamüstü yapılan günün ikinci antrenmanına ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra jokerli dar alan oyunları oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saat 10.30’da basına kapalı, saat 17.30’da ise medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç