Galatasaray’da Mustafa Cengiz tekrar başkan seçildi

En yakın rakibi Dursun Özbek’in 1051 oy önünde bulunan Mustafa Cengiz, Galatasaray’da resmen yeniden başkan seçildi.

Galatasaray’da beklenen başkanlık seçimi bugün gerçekleşirken, oyların sayımına devam ediliyor. 20 sandıktan 16’sının sayıldığı sarı-kırmızılı camiada Mustafa Cengiz resmen başkan oldu. Açılan 16 sandık sonucunda 2062 oy alarak en yakın rakibi Dursun Özbek’le arasındaki oy farkını 1051’e yükselten Cengiz, kalan 4 sandıktaki 989 oyun tamamını Dursun Özbek’in alması halinde bile başkanlık koltuğuna oturmayı garantiledi. Açılan 16 sandıkta toplam 3814 oy kullanılırken, bu oyların 2061’si Mustafa Cengiz’e gitti. Bu sonuçla birlikte Cengiz, Galatasaray’da ocak ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bu seçimden de galibiyetle çıkarak başkanlık görevini sürdürdü.