Galatasaray'da Nagatomo oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın başarılı sol beki Yuto Nagatamo, Schalke 04 maçında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Galatasaray'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti. Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı. 80. dakikada yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı.