Galatasaray’da Nagatomo takıma katıldı

Antrenmana Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Yuto Nagaromo’da ilk kez katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda tüm takım ilk 30 dakika yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların idmanı açma-germe ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için izinli olan Yuto Nagatomo, takımla çalıştı.

Mariano ve Eren Derdiyok’un tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 15.00’te özel bir uçuşla Tunus Cumhuriyeti’nin başkenti Tunus’a hareket edecek. Yeni sezon öncesi Tunus’ta Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile bir hazırlık maçı yapacak. Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 28 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00’de başlayacak.