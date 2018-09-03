Galatasaray’da Ömer Bayram sakatlandı

Başarılı sol bekin milli takım arasından sonra sarı-kırmızılı takımla çalışması planlanıyor.

Galatasaray’ın Akhisarspor’dan yeni transferi Ömer Bayram’ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram’ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor’dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’ın kadrosuna dahil edilmişti.