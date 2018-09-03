Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 15:14

Galatasaray’da Ömer Bayram sakatlandı

Galatasaray’ın yeni transferi Ömer Bayram, ayak bileğindeki burkulmadan dolayı sakatlandı.

Galatasaray’da Ömer Bayram sakatlandı

03 Eylül 2018 15:14

Başarılı sol bekin milli takım arasından sonra sarı-kırmızılı takımla çalışması planlanıyor.


Galatasaray’ın Akhisarspor’dan yeni transferi Ömer Bayram’ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram’ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı.


27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor’dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’ın kadrosuna dahil edilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç