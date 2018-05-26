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26 Mayıs 2018 15:42

Galatasaray’da oy verme işlemi bitti, ilk sandık açıldı

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Galatasaray’da oy verme işlemi bitti, ilk sandık açıldı

26 Mayıs 2018 15:42

başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-kırmızılı camiada ilk sandık açıldı.


Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen olağan seçimli genel kurula katılım oldukça yüksekti. 4803 üyenin oy kullandığı seçimde saat 15.00 itibariyle oy kullanma işlemi tamamlandı. Sandıklar, Tevfik Fikret Salonu’na getirilirken ilk sandık da açıldı. Açılan sandıktaki sonuçlar şu şekilde:


Toplam oy: 144


Mustafa Cengiz: 63


Dursun Özbek: 55


Ozan Korkut: 14


Ali Fatinoğlu: 10


Geçersiz oy: 1


Sandıktan 1 adet de beyaz oy çıktı. Beyaz oy pusulasında genel kurul üyeleri başkan olarak ve yönetim olarak istediği adayı yazabiliyor. Çıkan beyaz oy pusulasında başkan olarak Dursun Özbek’in adı yazıyor. Divan Kurulu’nun bu oyu Dursun Özbek lehine geçerli kılması halinde, Özbek’in bu sandıktaki oy sayısı 56 olacak.




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