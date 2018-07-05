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05 Temmuz 2018 18:57

Galatasaray’da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray’da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

05 Temmuz 2018 18:57


Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah idmanında akşam gerçekleştirilecek testler öncesi salonda yenilenme çalışması yapıldı. Akşam ise tüm oyunculara gruplar halinde dayanıklılık testleri uygulandı. Tolga Ciğerci ile sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes de antrenmanlarda yer almadı.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İsviçre’ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Zürih’te yapacağı ilk antrenman aynı gün yerel saatle 17.30’da gerçekleşecek.




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