Galatasaray’da seçim başladı

Galatasaray Lisesi’nde yapılacak olan seçimde, Divan Başkanlığı’na Metin Aslan seçildi.

Galatasaray’ın 38. Başkanını seçecek olan olağan seçimli genel kurul başladı. Başkan Mustafa Cengiz, oturumu açtığı konuşmasında, “37. başkan olarak, 38. başkanı seçmek üzere olağan seçimli genel kurulu açıyorum. Camiamıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Mustafa Cengiz’in ismini açıkladığı Metin Aslan, oybirliğiyle divan başkanlığına seçildi. Metin Aslan’ın seçilmesinin ardından Mustafa Cengiz, “Doğru, adil, tarafsız, Galatasaray’a yakışır bir seçim diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum” diyerek oturumu açtı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından Divan Başkanı Metin Aslan, yeterli çoğunluğun olduğunu ifade etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Adaylardan Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz 8, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıklarda oy kullanacak.