Galatasaray'da Serdar ve Feghouli sakatlandı

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli sakatlandı. Serdar'ın yerine Maicon, Feghouli'nin yerine de Eren Derdiyok oyuna girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi ve zorunlu 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Serdar Aziz oyundan çıkmak zorunda kaldı. Serdar'ın yerine 20. dakikada Maicon oyuna dahil oldu. Daha sonra ise Sofiane Feghouli oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi. 15. dakikada bir pozisyonda sakatlanan Feghouli'nin yerine Teknik Direktör Fatih Terim, 21. dakikada Eren Derdiyok'a görev verdi.