İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'ndaki seri 22'ye çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması galibiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 22 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 1 beraber aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde sahasında en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Aslan'ın bundan sonra bileği bükülmedi. Bu maçla 22'ye çıkan seride sadece geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi berabere tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.