Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'ndaki seri 22'ye çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 22 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 1 beraber aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde sahasında en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Aslan'ın bundan sonra bileği bükülmedi. Bu maçla 22'ye çıkan seride sadece geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi berabere tamamlandı.