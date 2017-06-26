Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Ardından interval koşu yapan oyuncular, antrenmana sekize sekiz ve iki jokerli top tutma oyunuyla devam etti. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.

Antrenmanda sezon sonu milli takım kamplarına katılan Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Semih Kaya da yer aldı. İzinli olan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder ise antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.