Galatasaray’dan Anıtkabir ziyareti

yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılılar, Ata’nın huzuruna çıktı.

Galatasaray heyeti, yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. Anıtkabir’deki törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyeleri ile öğretim görevlilerinin yanı sıra Galatasaraylı sporcular katıldı.

Anıtkabir’deki törende Galatasaray heyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarken, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak ve en yaşlı üye Ali Fuat Diriker, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir özel defteri imzalandı.

Özbek: "Bugün de görevimizi Atatürk’ü ziyaret ederek yaptık"

Anıtkabir’deki törenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bildiğiniz gibi Galatasaray Lisesi 1868 yılında modern eğitime geçti. Önümüzdeki sene de 150. yılını kutlayacak. Tabii ki aslında 500 yılı aşkın bir kültürden geliyor Galatasaray. Kutlama programına bu yıldan itibaren başladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ettik. Kutlamalar peşi sıra etkinliklerle 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Bugün de görevimizi Atatürk’ü ziyaret ederek yaptık. Onun yetiştirdiği nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Güzel bir ziyaret oldu” dedi.

"Bir dostluk maçı olması ve seyredenlere keyif vermesini istiyorum"

Dursun Özbek basın mensuplarının yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili sorularına ise, “Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye’nin medarı iftiharı, iki güzide takım. 100 yıldan beri oynuyorlar. Bir dostluk maçı olması ve seyredenlere keyif vermesini diliyorum. Herkesi stada bekliyoruz, güzel bir maç olacak. Her iki takım da formda. Ben tabii Galatasaray’a başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

Meral Mercan: "Galatasaray 536 yıllık bir eğitim geleneğine sahip"

Galatasaray heyeti daha sonra Ankara’da bulunan Galatasaraylılar Derneği’nde düzenlenen öğle yemeği etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak; Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’e açıklamalarda bulundu. Meral Mercan, “Galatasaray 536 yıllık bir eğitim geleneğine sahip Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarından biridir. Bu sene de modern eğitime geçişin 150. yılını hep beraber kutluyoruz. Bu çerçevede çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün de tüm Galatasaray camiasıyla birlikte çok onurlu ve şerefli bir görev ifa ettik. Anıtkabir’e hep birlikte giderek Atamızın yolunda ve izinde olduğumuzu, ayrılmayacağımızı bir kez daha dile getirdik. Bütün camia ile birlikte olmaktan büyük mutluluk ve şeref duyduk. Tabii ki bu etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Budan sonra bir forum yapacağız. Yıl boyu 150. yıl kutlamalarını hep birlikte yerine getireceğiz. Tüm camiaya, emeği geçenlere, katkısı olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Karsak: "Galatasaray Üniversitesi, Türkiye’nin ilk milletler arası anlaşmayla kurulmuş üniversitesi"

Ertuğrul Karsak ise “Galatasaray Lisesi 530 yılı aşkın bir eğitim geleneğinin parçası... Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde de böyle güzel bir günde Anıtkabir’i ziyaret ettik. Bu etkinlikler, 2018 yılı boyunca devam edecek. Çok sayıda etkinlik planlandı. Önümüzdeki yıl Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi’nin de 25. kuruluş yıl dönümü. Galatasaray Üniversitesi, Türkiye’nin ilk milletler arası anlaşmayla kurulmuş üniversitesi. Tüm etkinliklerde Galatasaraylı kuruluşlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ankara ziyareti, Fransa Büyükelçiliği’ne yapılan ziyaretin ardından tamamlandı.