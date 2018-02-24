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24 Şubat 2018 14:03

Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti

Galatasaray Odeabank’ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Scotty Hopson, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti

24 Şubat 2018 14:03


Galatasaray Odebank’ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü Scotty Hopson, kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.


Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.




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