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06 Mayıs 2018 21:15

Galatasaray’dan deplasmanda kritik 3 puan

Akhisarspor maçı öncesinde deplasmanda sadece 20 puan alan Galatasaray, ligin bitmesine 3 hafta kala bu maçtan aldığı 3 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray’dan deplasmanda kritik 3 puan

06 Mayıs 2018 21:15


Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Garry Rodrigues’in ilk yarıda attığı gollerle maçtan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin bitmesine 3 hafta kala deplasmandan 3 puanla döndü ve liderlik koltuğunu kaptırmadı. Bu maç öncesinde deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan sadece 20 puan toplayabilen Aslan, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Başakşehir’in puan kaybetmesini iyi değerlendirdi. Şampiyonluk yarışındaki diğer rakibi Fenerbahçe ise evinde Bursaspor’u 2-1 yendi.


Bu sonuçlar ardından Galatasaray 69 puanla zirvede yer alırken, Başakşehir ile Fenerbahçe ise 66 puanda bulunuyor. Beşiktaş ise bir maçı eksik 62 puanla dördüncü sırada yer alıyor.




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