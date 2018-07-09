Galatasaray’dan Henry Onyekuru açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

21 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a geldiği ve Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.

Henry Onyekuru kimdir?

5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu olan 1.75 boyundaki Henry Onyekuru sol kanat ve forvet olarak oynayabiliyor. Premier Lig’de Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

Başarılı futbolcu Belçika’daki performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht’e kiralandı.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 28 maça çıkarken 10 gole imza attı.