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Galatasaray'dan Ozan Kabak ve Yunus Akgün açıklaması

Galatasaray, genç futbolcuları Ozan Kabak ve Yunus Akgün’ün sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Galatasaray, genç futbolcuları Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında, futbolcularımızdan Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna dair haberler yayınlanmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve yalandır" ifadeleri kullanıldı.

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