Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru’dan geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında atılan toplam 23 gol, 220 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren gol, 58 bin kez takip edildi.

82 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu söz konusu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise BŞB Erzurumspor-Beşiktaş maçı oldu. Uygulama üzerinden konuk takımın 3-1 kazandığı mücadeleyi 82 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Messi söz verdi

Tüm operatörlere açık olan bahsi geçen uygulama üzerinden Süper Lig’in ikinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 256 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘Messi söz verdi’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 4 bin kişi tarafından izlendi.