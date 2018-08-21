Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 14:05

Galatasaray’ı Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren golü 58 bin kişi izledi

GollerCepte’nin en çok izlenen golünü Onyekuru attı.

Galatasaray’ı Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren golü 58 bin kişi izledi

21 Ağustos 2018 14:05



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru’dan geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında atılan toplam 23 gol, 220 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren gol, 58 bin kez takip edildi.



82 bin kişi izledi


Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu söz konusu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise BŞB Erzurumspor-Beşiktaş maçı oldu. Uygulama üzerinden konuk takımın 3-1 kazandığı mücadeleyi 82 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Messi söz verdi


Tüm operatörlere açık olan bahsi geçen uygulama üzerinden Süper Lig’in ikinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 256 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘Messi söz verdi’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 4 bin kişi tarafından izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç