Galatasaray'ın 113. yıl etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Galatasaray'ın kuruluşunun 113. yıl dönümü etkinlikleri, kurucusu Ali Sami Yen'i mezarı başında anma töreni ile başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Anmaya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ali Sami Yen'in 113 yıl önce Galatasaray Lisesi'nin bir sınıfında dünyanın en büyük camialarından birinin startını verdiğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Bu büyük insana teşekkür etmeye geldik. Onun hatırası. Biz Galatasaraylılar olarak başkanımız size çok teşekkür ederiz. Galatasaray olmasaydı, sen olmasaydın, biz hangi ateşin peşinden koşacaktık. İyi ki doğdun, yaşadın ve Galatasaray'ı kurdun. Allah sana ve bütün kurucu arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edildi

Başkan Cengiz ve beraberindekiler daha sonra Türk sporunun önemli isimlerinden Beşiktaş'ın efsane Başkanı Süleyman Seba'nın kabri ziyaret edildi. Burada açıklama yapan Cengiz, “Ali Sami Yen'i andıktan sonra bu toprakların yetiştirdiği değerli bir camianın, değerli rakibimizin başkanının mezarını ziyaret edip, onun için dua okuduk. Burada olan bütün Galatasaraylılar ile okuduk. Ben. Süleyman Seba ile tanıma ve tanışma onuruna nail oldum. İstanbul beyefendisiydi. Beşiktaşımıza yakışır bir başkandı. Kendisine; hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a katkılarından dolayı hayır ile yad ediyorum. Bu toprakların takımları için kardeşlik, dostluk, barış içinde kıyasıya fair-play ile mücadele içinde bir yarış diliyorum. Bu vesile ile Süleyman Seba'yı da anıyorum. Ona da gani gani rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Galatasaray taraftar grubu olan UltrAslan da anma törenine katıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirdi.