Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı ile birlikte 3 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 163 maçta 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı.

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılmaya hak kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların D Grubu'nda Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Aslan yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova müsabakası ile bu sezonki Avrupa macerasına başlayacak.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı

2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenen Galatasaray, erken havlu atmıştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise en son 2015-2016 sezonunda mücadele etti. Atletico Madrid, Benfica ve Astana ile C Grubu'nda yer alan Aslan, üçüncü sırada bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. O sezon son 32 turu Lazio ile karşılaşan Galatasaray, bu turda Avrupa'ya veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 164. maç

Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı. Aslan söz konusu müsabakalarda 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Cimbom kalesinde gördüğü 250 gole, 207 golle cevap verdi.

Avrupa'da 272. karşılaşma

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 163, Kupa Galipleri Kupası'nda 32, UEFA Avrupa Ligi'nde 75 ve 1 UEFA Süper Kupası olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 271 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan müsabakalarda 98 kez galip gelirken, 102 kez de mağlup oldu. 71 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, rakip filelere 370 gol atarken, kalesini ise 404 gole kapatamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde iç saha performansı iyi

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçına çıkacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 21 kez rakiplerini yenerken, 14 karşılaşmada da mağlup oldu. 17 kez ise rakipleri ile yenişemedi.