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13 Eylül 2017 15:32

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 521 milyon TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibariyle borcu 2 milyar 521 milyon TL olarak açıklandı.

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 521 milyon TL

13 Eylül 2017 15:32

Borç-alacak farkı ise 880 milyon TL.


Galatasaray’ın Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleşen Eylül ayı divan kurulunda sarı-kırmızılıların borcu da açıklandı. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, mali konularla ilgili kulüp adına konuşma yaptı. Sarıkaya, kulübün borcunun 2 milyar 521 milyon TL, alacağının ise 1 milyar 641 milyon TL olduğunu açıkladı. Sarıkaya, alacak-borç farkının da 880 milyon TL olduğunu belirtti.


Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2017 tarihi itibariyle borcunun 2 milyar 391 milyon TL olarak açıklanmıştı.




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